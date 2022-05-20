'Tekrarlayan olumsuz sohbetler LGS kaygısını artırır' uyarısı!

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, çocuğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek velilere, "Sınav haftası, çocuğunuzun sınava dair yeterliliği hakkında olumsuz tekrar eden sohbetler yani 'aile içi ruminasyon' yapmayın." uyarısında bulundu.
Sökmez, bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yaklaşırken aday velilerine yönelik önerilerini anlattı.
Öğrencilerde sınav kaygısının aşırısının da azının da zarar getirebileceğini ifade eden Sökmez, kararında kaygının sınav başarısını artıracağını söyledi. Doç. Dr. Sökmez, LGS'ye girecek öğrencilerin velilerine yönelik şu önerileri sıraladı: "Çocuklar sünger gibi duygularınızı emer. Siz stresli iseniz stresli, karamsar iseniz karamsar olur. Bu nedenle çocuğunuza olumlu duygularınızla rol model olun. Öfkesini kişileştirmeyin. Son dönemde artan sınav kaygısı, çocuğunuzun size karşı öfkeli davranmasına neden olabilir. Size saygısızlık yapmıyor. Üstünüze alınmayın. Güçlü yanlarını parlatın. Fende kötü olan çocuğunuza sınava son günler kala, fende eksikliklerini dile getirmek işe yaramaz. Bunun yerine eğer matematikte iyi ise daha çok matematikte iyi olması üzerine sohbetler edin. Başarılarınızı hatırlatın."
"LİSE SON DURAK DEĞİL"
LGS öncesi ev içinde yapılan sohbetlerin öğrencinin sınav kaygısına etki edeceğine işaret eden Sökmez, velilere şu uyarılarda bulundu: "Sınav haftası, çocuğunuzun sınava dair yeterliliği hakkında olumsuz tekrar eden sohbetler yani 'aile içi ruminasyon' yapmayın. Örneğin 'Yeterince çalışmadın, keşke kışın daha çok çalışsaydın.' gibi kendi kontrolünüzün olmadığı ya da bugün artık işlevi olmayan konuşmaların sadece çocuğunuzun sınav kaygısını artıracağını unutmayın. Umut dolu ve yapıcı olun. Lise son durak değil, lise gelecek hedeflere ulaşmak için önemli bir köprü ama yine de sadece bir köprü. Bu noktada çocuğa 'Farklı birçok köprüden belki daha çok zorlanarak ve çaba ile yine istediğin geleceğe ulaşabilirsin.' diyerek umut aşılamak gerekiyor. Koşulsuz sevginizi garanti edin. Sınavda nasıl bir sonuç olursa olsun onun hikayesinde hep en büyük destekçi olacağınızı garanti edin. Sevginizi tehdit olarak asla sunmayın."
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