31 Mart'ta sandık başına giden Türkiye, belediye başkanlarının yanı sıra belediye ve il genel meclis üyeleriyle muhtarlarını belirledi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu yapılan itirazlar sonucunda İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı yerlerde tekrarlanmasına karar verdi. Bu kararlar uyarınca ilk tekrar seçimler bu hafta sonu yapılacak. Kısıtlı kişilerin oy kullanması nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verilen Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçelerinde seçmen Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. Yine iki aday arasındaki oyların eşit çıktığı Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi'nde de sandık kurulacak. Yusufeli'nde CHP'nin itirazı üzerine, Keskin ve Honaz'da ise AK Parti'nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

YUSUFELİ'NDE CHP İTİRAZ ETTİ

31 Mart'ta yapılan yerel seçimde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı. CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, aradaki farkın 1'e inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi.

HONAZ'DA AK PARTİ İTİRAZI

Denizli Honaz'da CHP adayı Yüksel Kepenek'in ikinci sıradaki adaydan 8 oy fazla almasının ardından, AK Parti'nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayıldı. Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkınca, fark 3'e düştü. AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine geçersiz oyların sayılması sonucu Kepenek 1 oy farkla seçimi önde tamamladı. AK Parti'nin itirazını görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirledi. Bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar verildi.

KESİNKİN'DE DE AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

Kırıkkale Keskin'de ise resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy aldı. AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Kurul, Yıldırım'ın itirazını reddetti ancak tutanaklara yansıyan hatalar düzeltilince Yıldırım'ın oyu bin 800 oldu. İki aday arasındaki farkta 6'ya düştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti YSK'ya başvurdu. İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptalini kararlaştırdı.