Tekrar kapanıyorlar: İngiltere ve Almanya'da alarm!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları sıkılaştırılarak 16 Aralık’tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda mevcut Kovid-19 kısıtlamalarını değerlendirdi.

Merkel, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ile Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün ortaya çıktığına dikkati çekti.

"Burada yeni ve özel bir durum oluştu." diyen Merkel, Kovid-19'un bu yeni türüne ilişkin çok dikkatli olmak gerektiğini kaydetti.

Şansölye Merkel, hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin ağır bir yük altında olduğunu vurgulayarak "Bazı hastanelerde sınıra ulaştık. Bu da bizim bugün geniş çaplı önlemler almamıza sebep oldu." şeklinde konuştu.

Aralık’tan bu yana geçerli olan tedbirleri ay sonuna kadar uzatma ve bazı alanlarda tedbirleri sıkılaştırma kararı aldıklarını anlatan Merkel, bu bağlamda insanlar arasındaki temasların daha da kısıtlanacağını kaydetti.

Şansölye Merkel, alınan tedbirler kapsamında bir hane halkının hane dışından en fazla bir kişiyle bir araya gelmesine izin verileceğini aktardı.

İş yerlerindeki kantinlerin kapatılacağını belirten Merkel, işverenlere de çalışanlarına evden çalışma imkanı verme çağrısında bulundu.

ALMANYA'DA 31 OCAK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK KISITLAMALAR

Ülkede 31 Ocak’a kadar geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında, son 7 günde 100 bin kişide 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edilen bölgelerde insanlar ikamet ettikleri yerden en fazla 15 kilometre uzaklaşabilecek. İşe gitmek ve doktor ziyareti gibi geçerli sebepler, bu kısıtlamanın dışında tutulacak.

Hala salgından en fazla etkilenen yerler olduğuna işaret edilen yaşlı bakımevlerinde özel koruma önlemleri alınacak.

İlk olarak İngiltere’de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan yeni türünün bulaşma zinciri daha sıkı takip edilecek.

Okullar ve kreşler, 31 Ocak’a kadar kapalı tutulacak.

Risk bölgelerinden Almanya’ya giriş yapanlar için 11 Ocak’tan itibaren "2 test stratejisi" uygulanacak.

Buna göre, ülkeye girişte veya ülkeye girmeden 48 saat önce Kovid-19 testi yapılması gerekiyor. Ardından ülkeye gelen kişinin 10 günlük karantina süresi başlıyor.

5 gün sonra yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılabilecek.

Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, gözlükçüler, bankalar gibi iş yeleri açık kalacak.

Güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler tamamen kapatılacak.

Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Kamusal alanında alkol tüketimi yasaklanacak.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimler ek önlemler alabilecek.

Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları tedbirleri değerlendirmek için 25 Ocak’ta tekrar bir araya gelecek.

İNGİLTERE'DE ÜÇÜNCÜ KEZ ULUSAL KARANTİNA

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez ilan edilen ve şubat ayının ortalarına kadar devam edecek ulusal karantina uygulaması başladı.

Daha önce alınan sıkı önlemler kapsamında temel ihtiyaç malzemeleri ve eczanelerin dışında tüm iş yerlerinin kapalı olduğu başkent Londra'da, karantinanın başlamasıyla cadde, meydan ve metrolar sessizliğe büründü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 mutasyonunun yayılma hızını görmenin hem moral bozucu hem de endişe verici olduğunu söylemişti. Johnson, bilim insanlarının bu türün yüzde 50-70 daha fazla bulaşıcı olduğuna inandığını ve bu nedenle insanların virüse yakalanma olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu vurgulamıştı.

Salgının başlamasından bu yana hastanelerin de Kovid-19'un ilk çıktığı zamana oranla daha fazla baskı altında olduğunu vurgulayan Johnson, "endişe verici rakamlar göz önüne alındığında hızla yayılan Kovid-19 türünü kontrol altına almak ve ülkede aşılamanın yaygınlaşmasına yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğinin netleştiğini" ifade etmişti.

OKULLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Bu kapsamda yeniden karantinaya gitme kararı aldıklarını duyuran Johnson, insanların alışveriş, evden çalışılamaması durumunda işe gitmek, tıbbi yardım almak, egzersiz gibi temel sebepler haricinde dışarıya çıkmamalarını istemişti. Başbakan, ulusal karantinanın şubat ayı ortasına kadar devam edeceğini, ilk ve orta dereceli okulların bugünden itibaren uzaktan eğitime geçeceğini ve ulusal çaptaki sınavların da erteleneceğini bildirmişti.

75 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, daha önce 2 kez karantinaya gidilmişti.

24 SAATTE 60 BİNİN ÜZERİNDE VAKA

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir mutasyonunun etkisi altındaki İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 60 bin 916 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu. Böylece son bir haftadaki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla yüzde 119 artmış oldu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 830 kişi yükselerek 76 bin 305 olurken, can kayıplarında da bir önceki haftaya oranla yüzde 45,3 artış görüldü.

Son 24 saatte 3 bin 75 kişi hastanede tedavi altına alınırken, son 7 günde bu sayı toplam 17 bin 175 oldu.

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 649 CAN KAYBI

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 378 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 649 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 181 bin 619'a yükseldi.

Ülkede toplam can kaybı ise 76 bin 329'a ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 536 bin 129 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 569 bin 161 de aktif vaka olduğu bildirildi.

DANİMARKA'DA SIKI TEDBİRLER

Danimarka’da, geçen ay yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları daha da sıkılaştırıldı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından yapılan basın açıklamasıyla duyurulan kısıtlamalara göre, ülkede risk seviyesi 4’ten 5’e çıkarıldı.

Alınan kararlara göre, en fazla 10 kişi olan bir araya gelme kuralı 5 kişiye düşürüldü, 1 metre olan sosyal mesafe uygulaması ise 2 metreye çıkarıldı.

Başbakan Frederiksen, vatandaşlardan sadece birlikte oturdukları kişilerle görüşmelerini tavsiye ederek, herkesin evinde kalmasını, önceden belirlenen görüşmelerin ve toplantıların da ertelenmesini istedi.

Ailelerden tek kişinin alışveriş yapması ve toplu halde alışverişe çıkılmaması istendi.

Yeni tedbirlerle, İngiltere’nin ardından Danimarka’da da görülen Kovid-19’un daha hızlı yayılan bir türünün ülkede daha fazla yayılmasının önlenmek istendiği vurgulandı.

Danimarka’da 16 Aralık’ta alınan kararla gıda ve ilaç malzemesi satan mağazalar hariç, tüm dükkanlar geçici olarak 4 Ocak’a kadar kapatılmıştı. Alınan kararla birlikte, kamu çalışanları evlerine gönderilmiş, eğitim kurumları da uzaktan eğitime geçmişti. 29 Aralık’ta ise bu kararın 17 Ocak’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.