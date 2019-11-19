Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen projelerin sonunda ortaya konan yeni teknoloji ve çıktıların kamuoyuyla paylaşılması ve başarılı merkezlere ödül verilmesi amacıyla 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni yapıldı.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'deki tüm teknokentlerin belirli kriterler doğrultusunda değerlendirildiği endekse göre, olgun teknoloji geliştirme bölgeleri birincisi ODTÜ Teknokent olurken, gelişmekte olan teknoloji geliştirme bölgelerinde birinci ise Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi oldu.

Erken aşama teknoloji geliştirme bölgeleri birincisinin Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi olduğun açıklanırken, en iyi gelişme gösteren teknoloji geliştirme bölgeleri birincisinin de Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi olduğu kaydedildi.

Endekse göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi genel sıralamada da birincilik kazandı.

Bakanlığın hazırladığı endeskteki ilk 30 teknokent ise şu şekilde;

'KULUÇKA MERKEZLERİNE DAHA FAZLA ALAN AYRILSIN'

Sonuçları açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Küresel rekabette ayakta kalabilmek, bu yarışın daimi oyuncusu olabilmek için teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi olmak gerekiyor. Teknolojiyi üretmek içinse, iyi işleyen bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemi şart. 200’ü aşkın üniversite, bin 500’ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacı ekosistemin temel aktörleri. Bilimsel bilgiyi, ticarileştirilebilir yüksek katma değerli ürün ve teknolojilere dönüştürmek adına farklı mekanizmalara sahibiz" dedi.

Bakan Varank, bu yıl performans kriterleri ve ödül kategorilerinde değişikler yaptıklarını aktararak, "Performansı değerlendirirken, en yüksek ağırlığı üretilen çıktıya verdik. Temel beklentimiz, ticarileşmeyi, uluslararasılaşmayı, patent başvurularını ve marka tescillerinin artması yönünde” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bakanı, "Ar-Ge kampüslerimiz, tersine beyin göçünün merkezi olsun. Üniversite sanayi işbirlikleriyle, sanayi ve teknolojinin her alanında öncü projelere imza atalım. Teknoparklarımız, kuluçka merkezlerine daha fazla alan ayırsın, Ar-Ge merkezlerindeki tecrübe birikimi kuluçka merkezlerine aktarılsın" diyerek sözlerini tamamladı.

Aldıkları ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner ise, "Yıldız Teknopark’ın Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine katkıları kesintisiz devam edecek" diye konuştu.

56 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki 84 teknoparkta, toplam 5 bin 443 firma faaliyet gösteriyor.

Bu firmalarda 56 bin 346 kişiye istihdam yaratılıyor. Bu firmalardan gerçekleştirilen toplam ürün ve hizmet satışı ise 82.8 milyar TL'yi aştı.

33 bin 700 projenin tamamlandığı ve halen 9 bin 467 projenin de devam ettiği teknoparklardan toplamda 4.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.