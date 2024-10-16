Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 8.829,46 %-0,35
        DOLAR 34,2092 %-0,04
        EURO 37,3174 %0,05
        GRAM ALTIN 2.946,49 %0,67
        FAİZ 44,32 %-0,09
        GÜMÜŞ GRAM 35,09 %1,25
        BITCOIN 67.829,00 %2,03
        GBP/TRY 44,6008 %-0,37
        EUR/USD 1,0898 %0,05
        BRENT 74,00 %-0,34
        ÇEYREK ALTIN 4.817,50 %0,67
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Teknolojide dönüşüm buluşmaları - Teknoloji Haberleri

        Teknolojide dönüşüm buluşmaları

        Vodafone Business Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) ile hayata geçirdiği "Teknolojide Dönüşüm Buluşmaları" serisinin ilk ayağını 9 Ekim'de gerçekleştirdi. Şirket bu etkinliklerde sunduğu çözümleri şirketlerle buluştururken, işletmeleri verimliliğe ve tasarrufa yönlendirerek, sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesine katkı sağlayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknolojide dönüşüm buluşmaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vodafone Business, Türkiye ekonomisine yön veren sanayici ve iş insanlarının dijital bilgi seviyesini anlamak, güncel dijital gündem hakkında onları bilgilendirmek ve şirketlerin güvenilir danışmanı olmak hedefine kaldığı yerden devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) ile birlikte yeni bir etkinlik serisine başlayan Vodafone Business, serinin ilk buluşmasını 9 Ekim’de, Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracat kentlerinden olan Gaziantep’te gerçekleştirdi.

        Sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelerek dijital adaptasyonun iş hayatlarındaki verimliliği nasıl artıracağının, bunun yanında hem işletmelerin hem de Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayabileceğinin ipuçlarını verecek olan Teknolojide Dönüşüm Buluşmaları serisi düzenleyen şirket, KOBİ ve işletmelere sunduğu çözüm ve hizmetleri tanıtarak şirketler için farkındalık yaratmayı hedeflediğini açıkladı. Daha önceki paydaşlarıyla toplamda 2000 dijital elçi yetiştiren Vodafone Business, yeni organizasyon serisiyle dijital farkındalık oluşturmanın yanında, aynı zamanda eğitim verdikleri iş insanlarının bir dönüşüm elçisi olarak çalıştıkları kurumlarında da dönüşüm başlatabilmelerini hedefliyor.

        REKLAM

        “VERİMLİLİK VE TASARRUF, YEŞİL DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE BİRLİKTE GELECEK"

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Teknolojide Dönüşüm Buluşmaları” organizasyon serisi hakkında şu açıklamaları yaptı:

        “Bu buluşmaları yaparken amacımız; Türkiye’nin ekonomisine en çok katkıda bulunan işletmelerimizin teknoloji ihtiyaçlarını belirlemekti. Burada iş insanlarıyla ve sanayicilerimizle bir araya gelerek, dijital adaptasyonun iş hayatlarındaki verimliliği nasıl artıracağını anlatmayı; şirketlerimize Vodafone Business’ın ürün ve çözümleriyle farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Yeni teknolojilerin kullanımıyla; iş yapış şekillerinde değişim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşılmasında kolaylaştırıcı etki, çevreye daha az zarar veren üretime katkı sağlamak mümkün olacak. Biz de Vodafone Business olarak, bu buluşmalarımızla işletmelerimize özellikle yeşil dijital dönüşüm tarafında sunduğumuz çözümlerle, şirketlerimizin verimliliğini artırabileceğini kendilerine göstermek istiyoruz. Vodafone Business olarak KOBİ ve işletmelerin güvenilir teknoloji danışmanı olmak için çıktığımız yolda, sağladığımız hizmetler sayesinde işletmelerimizi sürdürülebilir bir geleceğe de hazırlarken; şirketlerimizin dijital dönüşüm ortağı olmak için her zaman sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın yanlarında yer almayı sürdüreceğiz.”

        GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ise gerçekleştirilen etkinlik hakkında şöyle konuştu:

        “Gaziantep, TİM verilerine göre 2024’ün ilk yarısında 4 milyar 785 milyon dolarlık ihracata imza atmış bir kent. 240 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği bu büyükşehir, sadece sanayisiyle değil; tarım, ticaret, tarih, turizm ve gastronomisiyle de ülkemizin öne çıkan şehirlerin başında geliyor. Bu noktada işletmelerimizin rekabetçi iş koşulları arasında dijitalleşmesini çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki şirketlerimiz geleceğe ancak dijital dönüşümlerini sağlayabildiği takdirde kalabilecek. Vodafone Business iş birliğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz bu etkinlik serisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşletmelerimiz bu buluşmalarla dijital gelişimine katkı sağlarken, Vodafone Business’ın sunmuş olduğu hizmetler sayesinde de dijital farkındalığını artırmış olacak.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Düğünde kuzenini öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Düğünde kuzenini öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Genç kızın ölüm nedeni belli oldu mu?
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Habertürk Anasayfa