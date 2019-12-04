04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Silikon Vadisi’nin önce gelen 6 büyük şirketinin ödemesi gereken ile gerçekte ödediği vergiler araştırıldı. Arada 150 milyar doları aşan bir fark bulundu.
İngiltere merkezli vergi denetim şirketi Fair Tax Mark, Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, Apple ve Google’ın ödediği vergileri masaya yatırdı.
“Silikon 6” (Silicon Six) olarak adlandırılan bu 6 şirketin toplam piyasa değerinin 4.5 trilyon doları bulduğuna dikkat çekilen kuruluşun raporunda, bu şirketlerin ödemesi gereken vergi tutarı ile beyan ettikleri ve ödedikleri vergi rakamları arasında ciddi farklar tespit edildi.
2010-2019 yılları arasını kapsayan araştırmaya göre bu 6 teknoloji devinin ödemekle yükümlü olması gereken ile nakit olarak ödedikleri vergi tutarı arasında 155.3 milyar dolarlık fark bulunuyor.
"Silikon 6"nın mevcut vergi düzenlemeleri ödemekle mükellef olduğu vergiler ile gerçekte ödenen nakit vergiler arasındaki fark da 100.2 milyar dolar olarak hesaplandı.
İKİNCİ ADRESLERİ VERGİ CENNETLERİ!
Bu 6 şirketin son 10 yılda fiilen ödemiş olduğu toplam vergi tutarının 180.3 milyar dolar olduğuna dikkat çekilen raporda, halen ödenmesi gereken toplam tutarın ise 280.5 milyar dolar olduğu ayrıntısına yer verildi.
Rapora göre bu 6 teknoloji devi son 10 yılda vergiden kaçınma girişimlerinde bulunmasaydı ödemekle mükellef olacakları toplam vergi tutarı ise tamı tamına 335.5 milyar dolar olacaktı.
Raporda, bu 6 şirketin kârlarını vergi cenneti olarak tabir edilen bölgelere kaydırmaya devam ettiğin altı çizildi.
Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, Apple ve Google’ın vergiden kaçma konusunda öncü olduğunu gösteren rapor, bu şirketlerin tek tek, ödemekten kaçındıkları vergi tutarlarını da mercek altına aldı.
'KAÇINMA'DA LİDER AMAZON
İşte son 10 yılda yüzde 35’lik vergi oranlarına tabi olması gereken Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, Apple ve Google’ın gerçekte ödediği vergilerin kârlarına oranları:
Amazon: Fiilen Ödediği Vergin Oranı Yüzde 12.7
Facebook: Fiilen Ödediği Vergi Oranı Yüzde 10.2
Google: Fiilen Ödediği Vergi Oranı Yüzde 15.8
Netflix: Fiilen Ödediği Vergi Oranı Yüzde 15.8
Apple: Fiilen Ödediği Vergi Oranı Yüzde 17.1
Microsoft: Fiilen Ödediği Vergi Oranı Yüzde 16.8
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!