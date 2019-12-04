Teknoloji devleri ne kadar vergi ödüyor? Haberler

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Silikon Vadisi’nin önce gelen 6 büyük şirketinin ödemesi gereken ile gerçekte ödediği vergiler araştırıldı. Arada 150 milyar doları aşan bir fark bulundu.

İngiltere merkezli vergi denetim şirketi Fair Tax Mark, Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, Apple ve Google’ın ödediği vergileri masaya yatırdı.

“Silikon 6” (Silicon Six) olarak adlandırılan bu 6 şirketin toplam piyasa değerinin 4.5 trilyon doları bulduğuna dikkat çekilen kuruluşun raporunda, bu şirketlerin ödemesi gereken vergi tutarı ile beyan ettikleri ve ödedikleri vergi rakamları arasında ciddi farklar tespit edildi.

2010-2019 yılları arasını kapsayan araştırmaya göre bu 6 teknoloji devinin ödemekle yükümlü olması gereken ile nakit olarak ödedikleri vergi tutarı arasında 155.3 milyar dolarlık fark bulunuyor.

"Silikon 6"nın mevcut vergi düzenlemeleri ödemekle mükellef olduğu vergiler ile gerçekte ödenen nakit vergiler arasındaki fark da 100.2 milyar dolar olarak hesaplandı.

İKİNCİ ADRESLERİ VERGİ CENNETLERİ!

Bu 6 şirketin son 10 yılda fiilen ödemiş olduğu toplam vergi tutarının 180.3 milyar dolar olduğuna dikkat çekilen raporda, halen ödenmesi gereken toplam tutarın ise 280.5 milyar dolar olduğu ayrıntısına yer verildi.

Rapora göre bu 6 teknoloji devi son 10 yılda vergiden kaçınma girişimlerinde bulunmasaydı ödemekle mükellef olacakları toplam vergi tutarı ise tamı tamına 335.5 milyar dolar olacaktı.

Raporda, bu 6 şirketin kârlarını vergi cenneti olarak tabir edilen bölgelere kaydırmaya devam ettiğin altı çizildi.

Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, Apple ve Google’ın vergiden kaçma konusunda öncü olduğunu gösteren rapor, bu şirketlerin tek tek, ödemekten kaçındıkları vergi tutarlarını da mercek altına aldı.

'KAÇINMA'DA LİDER AMAZON

İşte son 10 yılda yüzde 35’lik vergi oranlarına tabi olması gereken Amazon, Facebook, Microsoft, Netflix, Apple ve Google’ın gerçekte ödediği vergilerin kârlarına oranları:

Amazon: Fiilen Ödediği Vergin Oranı Yüzde 12.7

Facebook: Fiilen Ödediği Vergi Oranı Yüzde 10.2

Google: Fiilen Ödediği Vergi Oranı Yüzde 15.8

Netflix: Fiilen Ödediği Vergi Oranı Yüzde 15.8

Apple: Fiilen Ödediği Vergi Oranı Yüzde 17.1

Microsoft: Fiilen Ödediği Vergi Oranı Yüzde 16.8