TEKNOFEST Hava Savunma Sistemleri Yarışması için başvurular sürüyor

ASELSAN’ın yürütücülüğünde gerçekleşen yarışma, yerli ve milli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışma, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencilerine açık olup, takımlar en az 3, en fazla 15 kişiden oluşabiliyor.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan takımlara verilen senaryolar doğrultusunda başarılı hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanıyor.

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Yarışmada dereceye giren takımlara birincilik ödülü 250 bin TL, ikinciye 200 bin TL ve üçüncüye 150 bin TL ödül verilecek.