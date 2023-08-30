TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı
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İlki 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST'in, bu yıl yurt içinde 7'ncisi, toplamda ise 8'incisi düzenleniyor.
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Etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor.
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Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyor. Bugün saat 09.00'dan itibaren sevenlerine kapılarını açan etkinliğin resmi töreni saat 14.30'da "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali" ve "Tuluyhan Uğurlu Konseri"yle gerçekleştirildi.
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Katılımcılar ilk gün, dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzay temalı çocuk parkından simülasyon deneyimlerine kadar pek çok aktiviteyi deneyimleme ve eğitici atölyelere katılma imkanı bulacaklar.
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GENÇLER KIYASIYA YARIŞACAKLAR
"Tarım Teknolojileri", "Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri", "Haberleşme ve İletişim Teknolojileri", "Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri", "Eğitim Teknolojileri" ve "Afet Yönetimi Teknolojileri" yarışmaları da ilk gün gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alıyor.
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Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen Deneyap Kart Robolig Yarışması da ilk kez TEKNOFEST Ankara'da hayata geçirilecek.
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TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 milyon liradan fazla ve Deneyap Kart Robolig Yarışması kapsamında ise toplam 270 bin lira ödül verilecek.
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HERKESİN GÖZÜ SEMADA OLACAK
Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileriyle bu yıl da herkesin gözü yükseklerde olacak. Türk Yıldızları, Solo Türk, HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka etkinlik süresince TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak.
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Festivalin ilk günü F-16 Solotürk, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Gökbey, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (EGM), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri, S-70 (Üzüm Salkımı), CN-235 Mİ-17 (Paraşüt Atlayışı), Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, S-70 BEL-429 (Selamlama Geçişi) ve AB-412 (Yaralı Tahliyesi) hava gösterileriyle sona erecek.
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Cumhuriyet'in 100. yılında festivalin ikinci durağı başkent Ankara olan festival, 3 Eylül'e kadar Ankara Etimesgut Havalimanı'nda meraklılarını bekliyor.
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STANT ETKİNLİKLERİ GENÇLERLE BULUŞUYOR
TEKNOFEST Ankara'da da tanıtım ve etkinlik stantları da yer alıyor. 103 paydaş kurum ve 16 sponsor, 11 sektörden 90 firma, 41 food court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılacak 158 stant ile beraber toplam 261 stant, 215 bin metrekare alana kurulan festivalde yer alıyor.
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Gençler, stantlarda düzenlenecek 400'den fazla etkinliği takip edebilecekler.
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REKOR ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST Ankara'ya yönelik çevrim içi ziyaretçi kayıtlarının İstanbul'daki organizasyonun 5-6 katı olduğunu ifade etti.
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Hıdır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayan etkinliğe katılım ve girişim yarışmalarına ilişkin bilgi verdi.
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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı vesilesiyle bu yıl TEKNOFEST'i İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapmaya karar verdiklerini belirten Hıdır, İstanbul TEKNOFEST'i nisan sonunda Atatürk Havalimanı'nda çok yoğun bir ziyaretçi katılımıyla gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Hıdır, söz konusu organizasyonda 1 milyon 720 bin ziyaretçi sayısının 2,5 milyona çıktığını ve TEKNOFEST'in rekorunu tazelediğini söyledi.
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Ankara'da da yoğun bir katılım beklediklerini dile getiren Hıdır, "Çevrim içi ziyaretçi kayıtlarımız İstanbul'un 5-6 katı diyebilirim. Bugün de sabah 09.00 itibarıyla TEKNOFEST alanımızı ziyaretçilerimize açtık ve oldukça keyifli bir ortam oluştuğunu söyleyebilirim. İnşallah bu artarak devam edecek." dedi.
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Teknoloji yarışmalarının TEKNOFEST'in en önemli ayağı olduğuna dikkati çeken Hıdır, özellikle bu yarışmalarla yetişen gençlerin ileride kendi girişimlerini, şirketlerini kurabileceğini ifade etti.
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"ANKARA VE İZMİR'E ÖZEL İLK DEFA TEKNOFEST GİRİŞİM YARIŞMASI DÜZENLEDİK"
Hıdır, bu gençlerin yaptıklarını, prototiplerini, yazılımları ve diğer çalışmaları insanlığa fayda sağlayacak şekilde ticari bir ürüne dönüştürmelerini çok önemsediklerini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:
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"Bu kapsamda İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'e özel ilk defa TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenledik. Bu yarışmada da özellikle şirketi olan ekiplerimiz 'hızlandırma' kategorisinde, henüz şirketini kurmamış ama fikri olan, çalışmaları bulunan takımlarımız da 'ön kuluçka'ya başvuru yaptılar. 10 farklı temada düzenliyoruz. Bunların içinde uzay/havacılık, tarım, sağlık ve eğitim teknolojileri gibi çok farklı disiplinler bulunuyor. Takımlarımız bu başlıklarda geliştirdikleri fikirlerini, girişimlerini akademisyen ve uzmanlara sunacaklar ve değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Nihayetinde de 10 milyona yakın bir ödül ekiplerimizi bekliyor."
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Her temanın içinde ayrı başlıklar olduğu bilgisini veren Hıdır, "Tarım dediğimizde bunun içinde biyoteknoloji, tohum ıslahı, İHA destekli robotik çalışma gibi alanlar bulunuyor. Biz perspektifi çok geniş tutuyoruz, gençlerimizi çok spesifik bir alana yönlendirmek istemiyoruz. Sorun ve çözümleri gençlerin belirlemelerini ve ona göre çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Buradaki en kıymetli nokta, yapmış oldukları çalışmaların topluma, insanlığa fayda sağlaması." dedi.
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