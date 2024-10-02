Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, bu yıl 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana’da gerçekleşecek. Bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek olan festivel, pek çok ilke ev sahipliği yapacak. 5 gün sürecek festivalin kapıları bugün itibarıyla açıldı. Festivale katılmak isteyenler ‘’TEKNOFEST Adana nerede, nasıl gidilir, hangi otobüs ve metro gider?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte TEKNOFEST Adana yol tarifi ve ulaşımı hakkında detaylar…