TEKNOFEST 2024 yarışmaları Türkiye'nin dört bir yanında başlıyor - Teknoloji Haberleri

TEKNOFEST 2024 yarışmaları Türkiye'nin dört bir yanında başlıyor - Teknoloji Haberleri

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TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, teknoloji yarışmaları 2018 yılında ilk kez düzenlenmiş ve 14 farklı kategoriye 4 bin 333 takım başvuruda bulunmuştu.

Geçen yıl 337 bin takım, 1 milyondan fazla yarışmacı başvurusu ile kendi rekorunu kıran TEKNOFEST'e bu yıl 790 bin takım, 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarının takvimi şu şekilde:

"8-9 Ağustos 2024 Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması (Kocaeli), 12-17 Ağustos 2024 Uluslararası Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması (Kocaeli), 13-17 Ağustos 2024 Hyperloop Geliştirme Yarışması (Kocaeli), 20-23 Ağustos 2024 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması (Kocaeli), 24-25 Ağustos 2024 Kuantum Hackathon Yarışması (yeni yarışma-Kocaeli), 24-25 Ağustos 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (1. Etap- Isparta), 26-30 Ağustos 2024 Tarımsal İKA Yarışması (İzmir), 4 Eylül 2024 TravelX Ideathon (İstanbul).

REKLAM 9-16 Eylül 2024 Roket Yarışması (Aksaray), 11-15 Eylül 2024 Dikey İnişli Roket Yarışması (Ankara), 12-18 Eylül 2024 Savaşan İHA Yarışması (Adana), 17-20 Eylül 2024 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması (Mersin), 18-20 Eylül 2024 Model Uydu Yarışması (Aksaray), 19-22 Eylül 2024 İnsansız Deniz Aracı Yarışması (Yeni Yarışma-Mersin), 19-23 Eylül 2024 Uluslararası Liseler arası İnsansız Hava Araçları Yarışması (Kahramanmaraş), 21-22 Eylül 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (2. Etap-Mersin), 16-19 Ekim 2024 Robotik Yarışmaları (Erzurum)." Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma finallerinde belirlenen şampiyonlar, ödüllerini TEKNOFEST Adana'nın ana sahnesine çıkarak alacak.

Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları şu şekilde: "Akıllı Ulaşım Yarışması, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Blokzincir Yarışması (yeni yarışma), Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Çip Tasarım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Finansal Teknolojiler Yarışması (yeni yarışma), Hack Masters, Hava Savunma Teknolojileri Yarışması (yeni yarışma), Helikopter Tasarım Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması, Kablosuz Haberleşme Yarışması (yeni yarışma), Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması, Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, TEKNOFEST Robolig Yarışması (yeni yarışma), Turizm Teknolojileri Yarışması, Uçan Araba Simülasyon Yarışması, Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması, Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (yeni yarışma-lokasyon farklı olacak), Sürü İHA Yarışması (lokasyon farklı olacak), T3 AI Hackathon Yarışması (yeni yarışma)."

2-6 Ekim 2024'de TEKNOFEST Adana kapsamında bu yıl ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi gerçekleştirilecek. Adana'da düzenlenecek diğer yarışmalar arasında Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, TEKNOFEST Drone Şampiyonası Final Etabı, World Drone Cup ve ISIF yer alıyor. 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanan teknoloji yarışmaları, bu yıl 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenecek.