TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat olarak açıklandı
Yarışmalara geçen yıl 81 il ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin gencin başvuruda bulunduğu ve başvurular arasından 5000 finalistin belirlendiği belirtildi
BU YIL 34 KATEGORİDE DÜZENLENECEK
TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, bu yıl 34 farklı kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez gerçekleştirilecek
4 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE ÖDÜL
Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine kadar teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla bu alanda Türkiye tarihinin en büyük organizasyonunu gerçekleştiriyor.
Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmak ve bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için 2021'de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 4 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e başvurular https://teknofest.org/yarismalar.html adresinden yapılacak
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