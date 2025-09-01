Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.295,27 %0,06
        DOLAR 41,1142 %-0,07
        EURO 48,1895 %0,24
        GRAM ALTIN 4.586,05 %0,54
        FAİZ 38,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 53,61 %2,00
        BITCOIN 108.858,00 %-0,25
        GBP/TRY 55,6226 %0,10
        EUR/USD 1,1713 %0,23
        BRENT 68,21 %1,10
        ÇEYREK ALTIN 7.498,19 %0,54
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TEKNOFEST 17-21 Eylül’de kapılarını açıyor - Teknoloji Haberleri

        TEKNOFEST 17-21 Eylül’de kapılarını açıyor

        Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 12. kez kapılarını açıyor! 17-21 Eylültarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bugüne kadar toplamda 11 milyona yakın ziyaretçiye ilham veren TEKNOFEST, medeniyetler beşiği İstanbul'un eşsiz atmosferinde teknoloji ve inovasyonu bir araya getirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 15:31 Güncelleme: 01.09.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEKNOFEST 17 Eylül'de kapılarını açıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın dört bir yanından, bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş; geleceği hayal eden, tasarlayan ve gerçeğe dönüştüren gençleri buluşturan TEKNOFEST, bu yıl da inovasyon coşkusuyla İstanbul’da yeni rekorlara imza atarak dünyada büyük ses getirecek. 2025 yılında ilk olarak kardeş vatan KKTC’de gerçekleştirilen TEKNOFEST’in bu yıl ikinci durağı ise İstanbul olacak. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

        57 FARKLI YARIŞMA TEKNOFEST İSTANBUL’DA

        Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul’da, 57 ana ve 136 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül verilecek. Ayrıca yarışmacılara sunulan geniş malzeme desteği, projelerin daha ileri bir noktaya taşınmasına imkan tanırken, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, teknoloji geliştirme yolunda önemli adımlar atacak. Öte yandan 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında; nefes kesen hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer alacak. Bu büyük heyecana ortak olmak ve detaylı bilgiye ulaşmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        1250 internet sitesi erişime kapatıldı
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        İş insanına otomobilde 4 kurşun!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Cerny'de işlem tamam!
        Cerny'de işlem tamam!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        Habertürk Anasayfa