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        Haberler Gündem Güncel Tekne alabora olunca hayatını kaybetti! - Güncel Balıkesir haberleri

        Marmara Adası'nda teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında alabora olan bir teknede facia yaşandı. Olayda denize düşen Seyfi Sercan Kalyoncu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 15:10 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:32
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        Tekne alabora olunca hayatını kaybetti!
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        Balıkesir'in Marmara Adası'nda, alabora olan teknedeki bir kişi yaşamını yitirdi.

        AA'da yer habere göre 4 arkadaşın gezintiye çıktığı tekne, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde, aşırı rüzgar nedeniyle alabora oldu.

        Denize düşen arkadaşlardan 3'ü yeniden tekneye ulaşırken, Seyfi Sercan Kalyoncu (38), sudan baygın çıkarıldı.

        Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Kalyoncu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraflar: İHA

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