Tekken 8 fragmanı yayınlandı!

Tekken 8, State of Play ile duyurulmasının ardından oyunun geliştirme aşamasının bitmediği ve çıkış tarihi hakkında konuşmak için şu anlık çok erken olduğu bilgisi verildi.

TEKKEN 8 HAKKINDA

Playstation 5'te oynanabilecek olan Tekken 8'de tüm karakterler, kurallar ve efektler diğer oyunlar ile aynı olacak. PS5 üzerinde 60 FPS olarak kaydedildiğinin altını çizen oyunun yönetmeni Katsuhiro Harada, aynı zamanda hikaye modunun çarpıcı olacağını da söylüyor. Görüntüler de yine bu hikaye modundan geliyor. PlayStation etkinliğinde duyurulsa da Tekken 8 PS5 özel oyunu olmayacak, Xbox ve PC platformlarında da çıkacak.

TEKKEN 8 ÜCRETLİ Mİ?

Tekken 8'in ücretli olup olmayacağı konusunda kesin bir bilgi yayınlanmadı.