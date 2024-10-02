'Tekirdağlı Batman' hayatı film karakteri gibi yaşıyor

"İNSANLAR ŞAŞIRIYOR"

Çiçek, filmlerden çok etkilendiğini, kendisini Batman gibi hissettiğini söyledi. Tekirdağ'da yaşayanların da tarzını çok beğendiklerini ve kendisine Batman 59 lakabını taktıklarını anlatan Çiçek, maskesini çıkarmayarak gizemli havasını koruduğunu ifade etti.

Çiçek, Batman kostümüyle dolaşmanın kendisine keyif verdiğini belirterek, "Bu şekilde gezmeye başladıktan sonra insanların tepkisi çok güzel oldu. İnsanlar şaşırıyor önce sonra alışıyorlar. Arkadaşlarım, sosyal medya üzerinden paylaşım yapmamı istediler. Paylaşım yaptıktan sonra ilk videonun izlenmesi 1 milyonu geçti. Ben de video çekmeye devam ettim" diye konuştu.