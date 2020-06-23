Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, “Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yanında ilimizde azalma eğilimi gösterilse de Saray İlçesinde Yuvalı Mahallesi vaka artması risk boyutuna ulaşmıştır. Bu amaçla; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca 23 Haziran 2020 günü saat: 15.00’da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.
Bu kapsamda, ilimiz Saray ilçesi Yuvalı Mahallesinde Covid-19 vakaları İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiş olup bu vakaların diğer mahallelere bulaşını engellemek, salgının yayılım hızını düşürmek, mahalle ve ilçe toplum sağlığını korumak maksadı ile toplam 60 hane ve 331 nüfustan oluşan mahalleyi 24 Haziran 2020 tarihi itibarı ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına, mahallenin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, mahalle içinden geçen ana yolun, köy içi girişine ve transit geçişe kapatılmasına, mahalleli olup dışarda çalışanların işyerlerinden izinli sayılmalarına, işyerlerine tebliğine, 20-65 yaş arası çiftçilerin zorunlu zirai faaliyetlerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde sürdürmelerine, acil sağlık hizmetlerinin İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonun ile karşılanmasına, tüm temel ihtiyaçlarının ikinci bir emre kadar 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri gereğince kaymakamlık bünyesinde bulunan Vefa Destek Gurupları tarafından karşılanmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; İşbu kararlar oy birliği ile alınmıştır” denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!