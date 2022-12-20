Coğrafi işaretle tescillendi! "Diğer köftelerin pabucu dama atılacak"

Trakya Kalkınma Ajansı ve Hayrabolu Belediyesi, geçen yıl köftenin tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu. Başvuruyu inceleyen kurum, dün Çerkezmüsellim pabuç köftesi için coğrafi işaret belgesi verdi.

Yörenin meralarında yetişen bir yaşını geçmemiş dananın boyun ve kaburga etinden çekilen kıymayla yapılan köfteye sarımsak, iç yağı, baharat, soğan karıştırılıyor. Yoğrulan köftelik kıyma, bir süre dinlendirildikten sonra ızgaraya konuluyor.

TEKİRDAĞ'DA KÖFTE ÖNEMLİ BİR GASTRONOMİ UNSURU

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Trakya'nın her ilinde köftenin önemli bir gastronomi unsuru olduğunu ifade etti.

Tescilli Tekirdağ soğanının kendine has aromasının "Çerkezmüsellim pabuç köftesi"ne ayrı bir tat verdiğini vurgulayan Hacıoğlu, "Bu köftenin bir özelliği yüzde 50'sinin yağsız etten, geri kalan yüzde 50'sinin kaburga ve boyun bölgesindeki etlerden oluşması ama aslında bu köfteye en çok özellik veren tescilli Tekirdağ soğanıdır." diye konuştu.