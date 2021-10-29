Tekirdağ'daki yediemin dolandırıcılığında tutuklama

AA

Tekirdağ'da, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Ekim'de düzenlenen operasyonda, yediemin olarak emanete alınan araçları uygun fiyata satma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları iddia edilen 10 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Operasyonda, adresler ve şüphelilerin üst aramasında, ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ile kuru sıkı silah ele geçirildi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.