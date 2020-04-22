Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde silahlı çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye giden polislerden 2'si, iki gurup arasında yaşanan silahlı çatışma sırasında hafif yaralandı. Çatışmada kurşunların isabet ettiği bir polis aracı da zarar gördü.

Yaralı polis memurları, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı.

Olay yerinde 3 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.