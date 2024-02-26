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        Haberler Gündem Tekirdağ'da nitelikli yağma iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Tekirdağ'da nitelikli yağma iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:37 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:41
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        Tekirdağ'da nitelikli yağma iddiasıyla 5 kişi tutuklandı
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        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma suçuna karıştığı tespit edilen işletme sahipleri ile çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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