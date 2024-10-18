Tekirdağ'da kaza: 2'si çocuk 3 yaralı
Tekirdağ'da yaya geçinden geçmekte olan anne ve iki çocuğuna minibüs çarptı. 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Minibüs sürücüsü tutuklandı
Tekirdağ Rumeli Mahallesi Çağlayan Sokağı üzerinde Mekke Camii istikametine doğru ilerleyen minibüs sürücüsü O.H., yaya geçidini kullanarak iki çocuğuyla beraber el ele karşıya geçen kadına ve çocuklarına çarptı.
Kaza sonrası savrulan anne H.Y. ile çocukları M.Y. ve A.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü O.H., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.