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Tekirdağ'da kar ve fırtına etkili oluyor

Tekirdağ'ın batısında başlayan kar yağışı etkisini artırırken, Çorlu'da kuvvetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

12.01.2022 - 01:49 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da kar ve fırtına etkili oluyor
Tekirdağ'da kar ve fırtına
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Tekirdağ'ın batısında kar yağışı etkili oluyor. Malkara ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Yüksek kesimlerle İstanbul ve Çanakkale'ye ulaşımın sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı devam ediyor. Kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.

Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede kar yağışının bugün de etkili olması bekleniyor.

ÇORLU'DA KUVVETLİ FIRTINA

Çorlu ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve aydınlatma devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına Çorlu’da etkili oluyor. Zafer, Rumeli ve Muhittin mahallerinde ağaçlar devrildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Çorlu İtfaiye İstasyon Amirliği ekipleri, devrilen ağaçları kaldırdı.

Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde bulunan Çorlu-Süleymanpaşa yolu kavşağında aydınlatma direği devrildi. Çok sayıda bina çatısının da uçtuğu bildirildi.

Kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlar, can güvenlikleri açısından dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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