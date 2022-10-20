Tekirdağ'da güz mevsimi renk cümbüşü sunuyor

Tekirdağ'ın sonbaharda yaşanan renk cümbüşü ile ziyaretçilerini karşıladığını ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ her mevsim çok güzel bir kenttir. Öyle bir güzeldir ki yazı ayrı, kışı, ilkbaharı ve sonbaharı ayrı güzel. Sonbaharı en güzel kılan özelliği de bir renk cümbüşünün yaşanmasıdır" dedi.