DHA

Kaza, gece yarısı merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Şehit Mustafa Bekri Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat G. yönetimindeki 59 ER 536 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerinde hızla seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan Yeliz Kara, Kemal Şinik ve Hakan Sezer'e çarpıp, olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın Şiddetli 3 kişi metrelerce sürüklenip yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kemal Şinik ile Hakan Sezer’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Yeliz Kara ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA'nın haberine göre; kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

DÜŞEN PLAKAYI ALMAK İÇİN GERİ GELİNCE YAKALANDI

Kazaya karışan sürücü, kaçtıktan bir süre sonra olay yerinde düşen araç plakasını almak için geri dönünce polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazada kendisi de yaralanan Sedat G., polis gözetiminde hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.