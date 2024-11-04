Bölgede sanayicilerin yer altı sularını kullandığını söyleyen Halil Hız, "Şu anda yer altı suyu 400 metrelere kadar düştü maalesef. Yani Ergene Havzası'nın geneline baktığımız zaman günlük 400-500 bin metreküp suyu yer altından çekiyoruz. Endüstri tesislerinde kullandıktan sonra atık su olarak deşarj ediyoruz. Dolayısıyla bu yer altı seviyesini her geçen gün daha da düşürmekte. Tabi yer altı suyunun alternatiflerini oluşturmak lazım. Bunlardan en önemlisi de bu bizim arıtma tesislerinden çıkan suların geri kazanılması. Bununla ilgili ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Şöyle ki, yer altı suyunu daha az kullanmak için yer altı suyundan kullanımının önüne geçilmesi gerekiyor. Bununla ilgili ciddi tedbirler alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.