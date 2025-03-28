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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da ayçiçeği toprakla buluşuyor | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da ayçiçeği tohumları toprakla buluşuyor

        Türkiye'de ayçiçeği üretiminin önemli merkezlerinden Tekirdağ'da 1 milyon 700 bin dekarda yapılacak ekime başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Bu sene ayrıca kanola ekimimiz de var. 165 bin dekar alanda yağlık kanola ekimimiz var" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:00
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        Tekirdağ'da ayçiçeği toprakla buluşuyor
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        Tekirdağlı çiftçiler, tarlalarında ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturuyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Köseilyas Mahallesi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu ekolojisi, iklimi ve toprak yapısı bakımından yağlı tohum üretiminde önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Türkiye'de en çok yağlık ayçiçeği üreten iller arasında Tekirdağ'ın ilk sırada olduğunu aktaran Aksoy, "1 milyon 700 bin dekar alanda bu sene ekim yapacağız. İnşallah bereketli ve güzel yağışlar gelirse 400 bin ton rekolte bekliyoruz. Ortalama zaten 350-400 bin ilimizin rekoltesi. Bu sene ayrıca kanola ekimimiz de var. 165 bin dekar alanda yağlık kanola ekimimiz var" dedi.

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        Aksoy, proje kapsamında üreticilere yerli ayçiçeği tohumu dağıttıklarını belirterek, çiftçilerle çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

        Türkiye'nin yerli ayçiçeği tohumlarını yurt dışına da ihraç ettiğini ifade eden Aksoy, "Cumhurbaşkanımızın tarımı stratejik alan ilan etmesinden sonra tohumculuk sektörü, tohumculuk yasasının çıkmasından sonra hızlı şekilde gelişti. Devletimizin büyük destekleri hem de AR-GE çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. Ukrayna ve Rusya'ya ayçiçeği tohumu noktasında çok hızlı satış yapan ülke durumundayız. Türkiye yüzde 97 yerli tohumunu üreten nadir dünya ülkelerinden bir tanesi" diye konuştu.

        Köseilyas Mahallesi muhtarı ve çiftçi Mahir Sadık da 130 dekar alanda ayçiçeği ekimi yapacağını ifade etti.

        Kurak geçen kış aylarında yeterli yağış alamadıklarını, bu nedenle üreticilerin endişeli olduğunu belirten Sadık, "Geçen sene ayçiçeği biraz daha fazla verim verdi. İnşallah bu sene de iyi gider. Biraz kurak geçiyor ama inşallah yağışlı bir sene geçiririz, iyi ürün alırız. Bu sene yerli tohumu da ekip deneyeceğiz. Yerli olması tabii çok cazip, kendi tohumumuzu üretip biçmek güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #tekirdağ haberleri
        #ayçiçeği
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