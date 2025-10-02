Tekirdağ'da atık toplama merkezinde yangın çıktı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Giriş: 02.10.2025 - 23:55 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:55
Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait atık toplama merkezindeki çöpler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle çıkan duman ve kötü koku ilçe merkezine kadar ulaştı.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Fotoğraf: AA
