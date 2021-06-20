Tekirdağ'da araçlar suya gömüldü!

DHA

Çorlu'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede sağanak yağışla birlikte rögarlar taştı, Bülent Ecevit Bulvarı, Harriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi, Şeyhsinan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

DHA'nın haberine göre, Şeyhsinan Mahallesi'nin suyla dolan Kızılcık Sokak üzerinde bazı araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde ise su baskınları yaşanırken, Alipaşa Mahallesi'nde apartman girişinde mahsur kalan bir kadın sırtta taşınarak kurtarıldı.

Çorlu Belediye Başkan Vekili Mert Yılmaz, 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dört noktada sıkıntı vardı. Şuan için su tahliye çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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