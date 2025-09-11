TEKİNDER duyurdu! TEKİNDER burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların başvuruları sırasıyla incelenecek ve incelemesi bitenlerin sonuçları 01-10-2025 tarihi itibariyle web sitemizde bulunan sorgulama ekranında yayınlanacaktır. Bu nedenle Başvuru Sorgulama ekranını belirli aralıklarla ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

İş yoğunluğu nedeniyle, başvurular veya sonuçlarıyla ilgili gönderilecek olan mesaj ve e-postalara yanıt verilemeyecektir. İlginiz için teşekkür ederiz." denildi.