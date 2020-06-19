Tekfen Holding'in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat, Katar Bayındırlık İşleri İdaresi'nden yaklaşık 150 milyon dolar bedelli bağlantı

yolu inşaatı işi kazandı.

Tekfen'den KAP'a yapılan açıklamada, Al Khor Expressway Bağlantı Yolları İnşaatı projesinin tamamlanma süresinin 24 ay olarak planlandığı belirtildi.