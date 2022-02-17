Tekfen Filarmoni'den 30. yıl turnesi

Tekfen Filarmoni kuruluşunun 30. yılında ilk konserlerini 23, 24 ve 26 Mart tarihlerinde İzmir, Ankara ve İstanbul’da verecek. Prokofyev ve Rahmaninov’un eserlerinin seslendirileceği turnede Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, Ukraynalı ünlü piyanist Alexander Romanovsky’yi ağırlayacak.



1992 yılında, Karadeniz Oda Orkestrası olarak Tekfen Holding’in kurucu ortaklarından Ali Nihat Gökyiğit tarafından kurulan Tekfen Filarmoni, bu yıl 30’uncu yaşını kutluyor. Tekfen Vakfı bünyesinde, ülkemizin sayılı özel sanat kurumlarından biri olarak, Tekfen Filarmoni mart ayında üç büyük kentte müzikseverleri klasik müzik repertuvarının başyapıtlarıyla buluşturacak. Müzik eleştirmenleri tarafından, günümüz icracıları arasında, büyük Rus ekolünün önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Ukraynalı piyanist Alexander Romanovsky, Rahmaninov’un 2 No’lu Piyano Konçertosu’nu seslendirecek.

Alexander Romanovsky

Tekfen Filarmoni 23 Mart Çarşamba günü İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 24 Mart Perşembe günü Ankara CSO Ada Ankara’da ve 26 Mart Cumartesi günü İstanbul Zorlu PSM Ana Salon’da birer konser verecek. Tekfen Filarmoni Daimî şefi Aziz Shokhakimov’un yönetiminde gerçekleşecek konserlerin programında Sergey Prokofyev’in Romeo ve Jülyet Süitleri’nden seçkiler ve Sergey Rahmaninov’un 2 No'lu Do minör Piyano Konçertosu alacak.

30 yıldır kültürleri birleştiren orkestra: Tekfen Filarmoni Orkestrası

Türkiye’nin sayılı özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni’nin temelleri 1992 yılında, Karadeniz Oda Orkestrası olarak atıldı. Yapısı itibariyle önce Karadeniz, zamanla Hazar ile Akdeniz ülke müzisyenlerini bünyesine katan ve 23 ülkenin bayrağını dalgalandıran topluluk, bu genişleme sonucunda orkestranın kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’in kurucu ortağı olduğu Tekfen ailesine katıldı.

Kuruluşundan bu yana, bir senfonik orkestranın klasik repertuvarına ilave olarak, Tekfen Filarmoni, nam-ı diğer Üç Denizin Sesi, temsil ettiği coğrafyanın müziği ve kendine özgü çalgılarını da sanatsal çizgisinin doğal bir parçası olarak kabul etti.

Çocuklara küçük yaştan klasik müzik sevgisini aşılamak, geleceğin bilinçli dinleyicisinin yaratılmasında pay sahibi olmak topluluğun önemsediği diğer bir konudur. Orkestra, artık bir gelenek haline gelen “Küçüklere Büyük Konserler” serisine özel olarak ismini “Tekfen Filar-Mini” olarak değiştiriyor ve temsillerden en az çocuklar kadar keyif alıyor.

Kuruluşunun 25. yılında Tekfen Filarmoni, sürekli şeflik ve sanat direktörlüğü görevlerini, gençliğine

rağmen şaşırtıcı sanatsal olgunluğa sahip Özbek asıllı genç yetenek Aziz Shokhakimov’a emanet edip, önemli bir değişim ve yenilenme sürecine girdi.

Alban Gerhardt, Alkistis Protopsalti, Andrei Dunaev, Anna Smirnova, Anna Vinnitskaya, Anna Tifu, Arif Sağ, Behzod Abduraimov, Bülent Bezdüz, Charlie Siem, Daniel-Müller Schott, Deniz Kozhukhin, Emre Engin, Ercan Irmak, Göksel Baktagir, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, İdil Biret, İlker Arcayürek, Kirill Soldatov, Murat Karahan, Omar Tomasoni, Pumeza Matshikiza, Rabih Abou-Khalil, Roman Kim, Sebastian Manz, Sergei Nakariakov, Şenol Talınlı, Şirin Pancaroğlu, Teona Dvali ve Yurdal Tokcan gibi çok sayıda önemli solisti ağırlayan Tekfen Filarmoni, 2019-2022 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali Açılış Orkestrası görevini üstlenmekten büyük heyecan ve gurur duyuyor.