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        Haberler Gündem Tekel bayiyi savaş alanına çevirdi! - Güncel haberler

        Tekel bayiyi savaş alanına çevirdi!

        Olay, Kocaeli'de meydana geldi. Bir kadın tekel bayiyi bastı. Eline geçirdiği şişeleri fırlatarak kırdı. O görüntüler, Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 19:35 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:35
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        Tekel bayiyi savaş alanına çevirdi!
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        Olay, Kocaeli'de meydana geldi.

        Kocaeli'de yaşayan bir kadın tekel bayiyi bastı.

        Eline geçirdiği şişeleri fırlatarak kırdı.

        Olay yerine gelen polis ekipleri kadını zor sakinleştirdi.

        O anlar anbean dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        O görüntüler, Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi

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