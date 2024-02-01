Tekel bayiyi savaş alanına çevirdi!
Olay, Kocaeli'de meydana geldi. Bir kadın tekel bayiyi bastı. Eline geçirdiği şişeleri fırlatarak kırdı. O görüntüler, Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi
Giriş: 01.02.2024 - 19:35 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:35
Olay, Kocaeli'de meydana geldi.
Kocaeli'de yaşayan bir kadın tekel bayiyi bastı.
Eline geçirdiği şişeleri fırlatarak kırdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kadını zor sakinleştirdi.
O anlar anbean dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
O görüntüler, Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi