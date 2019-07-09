Olay, önceki gün Silivri TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla birlikte otobanda seyir halinde olan sürücü bir süre gittikten sonra motorunun ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek kaza yaptı.

İHA'nın haberine göre; yere düşerek bir süre sürüklenen motosiklet sürücüsünün kazası kask kamerasına yansıdı. Arkadaşıyla birlikte ilerlerken tek teker üzerine kalkan sürücü, yaptığı kazayı daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı.