28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ufuk Sarıca, yaptığı yazılı açıklamada, sezona "müthiş bir başlangıç" yaptıklarını, bundan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti.
Karşıyaka ailesinin içinde olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Sarıca, şunları kaydetti:
"Her geçen gün daha kalabalık olacağımıza, inananların daha fazla olacağına eminim. Semt bizim semtimiz. Burada her zaman Karşıyaka taraftarıyla dolu tribünler önünde çok daha güçlüyüz. Yarışmacı bir takım kurduk. Yeni bir başlangıç, yeni bir temel attık. Bu temelin sağlam olmasını istiyoruz. Tabii ki sürdürülebilir başarı en önemli şey. Bunun için sezonun geri kalanında elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
Pınar Holding'e, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve tüm destekçilere teşekkür eden Sarıca, "Karşıyaka'da basketbol her zaman üst seviyede olacaktır. Sonuna kadar, son topa kadar savaşacak bir takım olacaktır. Bunun örneğini daha önce görmüştük. Bunun sözünü ben tekrar vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
5'TE 5 YAPTI
ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk 5 haftada Teksüt Bandırma, Arel Üniversitesi Büyükçekmece, Frutti Extra Bursaspor, Sigortam.net İTÜ ve Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek 5'te 5 yapan Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Bekonun dün Galatasaray Doğa Sigorta'ya yenilmesiyle ligde yoluna namağlup unvanını taşıyan tek takım olarak kaldıFIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 2. maçında 30 Ekim Çarşamba günü Hollanda ekibi Donar Groningen'i konuk edecek Pınar Karşıyaka, ligde de 2 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom'u ağırlayacak.
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