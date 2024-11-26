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        Haberler Dünyadan Tek gözünü kaybeden Elton John değişen hayatını anlattı - magazin haberleri

        Tek gözünü kaybeden Sir Elton John değişen hayatını anlattı

        Ağır göz enfeksiyonu nedeniyle sağ gözünü kaybeden Sir ünvanlı Elton John, görme kaybının onu "yıktığını" söyleyerek ekledi: Bir şey yapmayalı uzun zaman oldu ve artık yükümden kurtulmam gerekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 10:08 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:08
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        Elton John, bir gözünde yaşadığı görme kaybıyla nasıl mücadele ettiğini anlattı. 77 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz müzisyen, kendisine 'ağır göz enfeksiyonu' teşhisi konulduğunu söyleyerek, artık sağ gözünün görmediğini belirtti.

        'Good Morning America' adlı programa katılan Elton John; "Fransa'nın güneyindeyken enfeksiyon geçirdiğim için ne yazık ki temmuz ayında sağ gözümü kaybettim. Dört aydır göremiyorum ve sol gözüm de çok iyi değil" diye konuştu.

        Görme sorununun çalışma yeteneğini etkilediğini söyleyen ünlü müzisyen, bu nedenle bir sonraki albümünün çıkışını ertelediğini anlattı.

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        Elton John; "Her şeyin düzeleceğine dair umut var ama şu anda sıkışıp kaldım çünkü sadece böyle bir şey yapabiliyorum" diyerek oturabilmesine atıfta bulundu.

        "Stüdyoya gidip kayıt yapıp yapamayacağımı bilmiyorum. Çünkü kelimenin tam anlamıyla göremiyorum" diyen sanatçı, görme kaybının onu "yıktığını" söyledi.

        "Hiçbir şey göremiyorum, hiçbir şey okuyamıyorum, hiçbir şey izleyemiyorum" diyen Elton John; "Bir şey yapmayalı uzun zaman oldu ve artık yükümden kurtulmam gerekiyor" ifadesini kullandı.

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        #Elton John
        #görme engelli
        #göz enfeksiyonu

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