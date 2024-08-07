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        Haberler Bilgi Yaşam TEİAŞ kamu personeli alımı 2024: TEİAŞ Türkiye Elektrik İletişim personel alımı başvuru tarihi

        TEİAŞ kamu personeli alımı 2024: TEİAŞ Türkiye Elektrik İletişim personel alımı başvuru tarihi

        Adana, İstanbul, Karaman, Kocaeli gibi toplamda 51 ilde yapılacak işe alımlarda; elektrik teknikeri, elektronik teknikeri ve harita teknikeri aranıyor. Kamuda istihdam sağlamak isteyen adaylar ilan detaylarını merak ediyor. Peki TEİAŞ personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:23
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        • 1

          TEİAŞ Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere en az lise mezunu 240 tekniker alımı yapacağını duyururken başvurular yarın başlıyor. İşte TEİAŞ kamu personeli başvuru detayları

        • 2

          TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş 240 TEKNİKER ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 5'İ Harita, 18'i Elektronik ve 217'si Elektrik olmak üzere toplam 240 Tekniker alınacaktır.

          BAŞVURU:

          Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (5-9/08/2024 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecektir.

        • 3

          SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

          İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;

          - 2022 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

          - Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.

          İş gücü talebimiz il düzeyinde karşılanacaktır. (Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adreslerine göre)

          İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir.

          Başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları sınav veya atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.

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