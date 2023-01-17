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Tehlikeli hastalığın ilk belirtisi! Uyku sırasında bu durumu yaşayanlar ertelemeden doktora gitmeli!

Her birey kendi bedenini sık sık kontrol etmeli, ufak bir değişim fark etse bile bunun kontrolünü eline almalıdır. Durum büyüyorsa, hekimine mutlaka danışmalıdır. Uzmanların söylemlerine göre uyku sırasında yaşanan bazı durumlar da tehlikeli hastalığın başlangıcı olarak görülebiliyor. Bu hastalıkta, aşağıda belirteceğimiz durumları hastaların %90'ı yaşamış.

Giriş: 17.01.2023 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hafızada bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve davranış bozukluklarıyla karakterize olan ilerleyici ve ölümcül bir hastalık olan demans, geçmişte yaşanan bazı belirtiler ile aslında kendini gösterebiliyor. İşte görüldüğü zaman mutlaka doktora danışılması gereken o semptomlar...

  • BU BELİRTİLER VAR İSE; DOKTORUNUZA GİTMEYİ İHMAL ETMEYİN

    Aşağıda belirttiğimiz belirtiler, demans başlangıcı yaşayan hastaların %90'ında görülmüştür.

    Karmaşık duygular; Eğer uykunuzda çığlık atıyorsanız, yanınızdakini tekmeliyorsanız bu belirtiler demansın işareti olabilir.

    Fiziksel eylem: REM uykusu sırasında uygulanan fiziksel eylemler.

    Kabus: Uykunun beş aşamasından biri olan REM uykusu, uykuya daldıktan yaklaşık 90 dakika sonra başlar. Bu aşamadaki rüyalar tipik olarak daha canlıdır. Mayo Clinic'e göre , Lewy vücut demansı hızlı göz hareketi (REM) uyku davranış bozukluğuna yol açabilir, bu da sesli sesler ve ani hareketlerle canlı, genellikle kabusları fiziksel olarak canlandırmaya başlamanız anlamına gelir.

  • Uykuda konuşmak: Kişiler rüya gördükleri sırada uykularında konuşurlar. Yumruk atabilirler, tekme savurabilirler, bağırabilir ya da çığlık atabilirler.

    The International Journal of Geriatric Psychiatry'de yayınlanan bir incelemeye göre; bu belirtileri yaşayan insanların %90'ına demans teşhisi koyuldu.

  • DEMANS BELİRTİLERİ

    Demans 3 evreye ayrılır;

    Erken Evre

    * Unutkanlık, kelime bulmada zorluk

    * Kişilik değişikliği

    * Hesaplamada zorluklar

    * Eşyaları kaybetme, yerini karıştırma

    * Soru veya cümlelerin tekrarı

    * Kişi, yer ve zaman kavramının karıştırılması

    Orta Evre

    * Bellek kaybında artış

    * Uygunsuz kelime kullanma

    * Basit bakım yetenekleri kaybolur

    * Kişilik değişikliği, gece-gündüz ayırımının kaybı

    * Uzak akraba, arkadaş hatırlayamama

    * İletişim zorluğu

    * Aşırı sinirlilik, amaçsız gezinme, hayal görme

    İleri evre

    * Beslenmede yetersizlik

    * İdrar ve dışkı kaçırma

    * Hareket yeteneğinde kayıp-yatağa bağımlılık

    * Son dönemde tüm hareket, konuşma ve yeme fonksiyonlarının kaybı.

  • DEMANS NEDEN OLUR?

    Beyin içerisinde herhangi bir bölgede bulunan hücreler zarar görürse, o bölge normal işlevini sürdüremez. Demansta ise beyin hücreleri zarar görmüştür. Bu hasarlar beyin hücrelerinin birbiri arasında iletişim kurmasını kısıtlar. Beynin normal iletişim kuramamasından düşünceler, duygular ve davranışlar etkilenir. 

  • DEMANS TEDAVİSİ VAR MI?

    Hekimin sorular içeren test uygulaması ve gerekli görürse kan testi ya da beyin görüntüleme testlerinden sonra tanı koyulur. Tanısı belli olan ilerleyici demans türlerinin çoğu tedavi edilemez fakat belirtileri ve semptomları yönetmek için hekiminiz size doğru yolu gösterecektir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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