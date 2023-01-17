BU BELİRTİLER VAR İSE; DOKTORUNUZA GİTMEYİ İHMAL ETMEYİN

Aşağıda belirttiğimiz belirtiler, demans başlangıcı yaşayan hastaların %90'ında görülmüştür.

Karmaşık duygular; Eğer uykunuzda çığlık atıyorsanız, yanınızdakini tekmeliyorsanız bu belirtiler demansın işareti olabilir.

Fiziksel eylem: REM uykusu sırasında uygulanan fiziksel eylemler.

Kabus: Uykunun beş aşamasından biri olan REM uykusu, uykuya daldıktan yaklaşık 90 dakika sonra başlar. Bu aşamadaki rüyalar tipik olarak daha canlıdır. Mayo Clinic'e göre , Lewy vücut demansı hızlı göz hareketi (REM) uyku davranış bozukluğuna yol açabilir, bu da sesli sesler ve ani hareketlerle canlı, genellikle kabusları fiziksel olarak canlandırmaya başlamanız anlamına gelir.