DHA

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan, "Şu andaki akım çok tehlikeli. Dudaklarını bu vakum etkisiyle büyütüp sonuçlarını paylaşıyorlar. Nekroza kadar giden bir durum olabilir çünkü oraya kan gitmiyor" diye konuştu.

BİRBİRLERİYLE VİDEO PAYLAŞIYORLAR

Sosyal medyada yeni bir akım başladı. kimisi bu akıma 'Kylie Jenner'ın dudakları' akımı diyorken kimisi de kamera karşısına geçip 'Evde Estetik' başlığında tavsiyelerde bulunuyor.

Akım için çekilen videoların sayısı gün geçtikçe artarken, gençler şişe türü materyallerle vakum etkisi yaratarak, dudaklarını büyütmeye çalışıyor. Bazıları da kamera karşısına geçip burnunu evde kaşıkla nasıl sıkıştırarak küçülttüğünü anlatıyor. Bunlara benzer estetik uygulamaları nasıl yaptıklarını da videolarında detaylıca gösteriyorlar. Uzmanlar ise bu tarz işlemlerin kalıcı hasarlar bırakabileceğine dikkat çekerek, bu işlemlerin nekroza yani dokuların ölümüne sebep olabileceğine vurgu yapıyor.

"DUDAĞIN ÖYLE VAKUMLANMASI, DUDAK ÇEVRESİNDE KAN DOLAŞIMINI BOZAR"

Dr. Perçin Caşkan, "Ben sosyal medyada bir iki kez izledim açıkçası. Komiklik olsun diye yapılıyorsa ben komik bile bulmadım. Bu videolardaki işlemleri doku açısından düşündüğümde o yapılanlar tümüyle dokuya zarar vermek. Dudağın o şekilde vakumla çekilmesi bir kere dudak çevresi dolaşımını bozar. Dolaşımını bozduğu gibi ödem oluşturulması dudakla burun arasındaki mesafeyi uzatıp yaşlanma sürecini hızlandırır. Uhu gibi yabancı cisimlerle yapıştırma, yabancı cisim zaten. Deriden de emilen şeyler bunlar" dedi

"KALICI HASAR OLUŞUR, DOKULAR BESLENEMEZ"

Dr. Caşkan, "Hasarı kesinlikle kalıcı olur. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur. Kalıcı hasarlar oluşur dokular beslenmez. Dudakta böyle bir şey uzun süre tutularsa dudak nekrozları oluşur. Nekroz doku ölümüdür. Kaşıkla burnu sıkarak burun incelmesi olamaz burun çünkü sadece kıkırdak değil aynı zamanda kemik tabanı olan bir organ. Dokuya zarar verecek her türlü uygulama zararlı" diye konuştu.

"ÇOK TEHLİKELİ"

Estetisyen Şebnem Demir ise, "Şu andaki akım çok tehlikeli. Gençler Fransız dudak için dudaklarını yapıştırıcıyla yapıştırıyorlar. İnanılmaz bir akım var. Bu akımın içinde olumsuz yönde en çok dikkat çeken şey; kalın dudaklara sahip olmak için şişeyle, bardakla dudak vakumlama. Dudaklarını bu vakum etkisiyle büyütüp sonuçlarını paylaşıyorlar. Nekroza kadar giden bir durum olabilir çünkü oraya kan gitmiyor. Çatallarla kaşıklarla bıçaklarla her gün düzenli olarak çene altını deforme edip sivriltmeye çalışan gençler var ve bu bir akım haline geldi. Diğer gençler de bunlara özenip bunları evlerinde deneyimliyor" dedi.

"EVDE BU İŞLEMLERİ YAPAMAZSINIZ"

Demir, "Kendi deneyimlerinden yola çıkarak söyleyebilirim ki; Covid döneminde bize çok daha fazla danışan gelmeye başladı çünkü kendinden mutlu değildi. Zoom uygulamasında kendilerini gördükleri için danışanlar kendilerini beğenmemeye başladı. Covid döneminde her şeyi evde yapmaya o kadar alıştık ki alanında uzman olmayan birçok kişi evde şunu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz gibi tavsiyeler vermeye başladı. İnsanlar da işin kolayına alıştığı için bunları evde deneyimlemeye başladı. Kısaca siz evde botoks yapamazsınız, mümkün değil. Bunun bedelini canınızla ödersiniz. Burnunuzu sivriltemezsiniz. Evde yapıştırıcıyla Fransız dudağı yapamazsınız. Bu gibi işlemleri yapmak istiyorsanız geçeceğiniz yol kliniklerin veya uzman doktorların eli olabilir" şeklinde konuştu.