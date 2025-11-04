Habertürk
        Haberler Dünya Tehdit pankartına ceza! | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ceza

        İsviçre'de 8 yıl önce düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren ve "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açan terör örgütü yandaşlarının para cezaları, İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi tarafından onandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 19:34 Güncelleme: 04.11.2025 - 19:34
        Tehdit pankartına ceza!
        İsviçre'de 8 yıl önce düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren ve "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açan terör örgütü yandaşlarının para cezaları, İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi tarafından onandı.

        İsviçre kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre Federal Yüksek Mahkeme, 2017'de "Erdoğan'ı öldürün" pankartını taşıyanlara geçen yıl Bern Kantonu Yüksek Mahkemesi tarafından verilen para cezasını onadı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren terör örgütü yandaşları, Bern Kantonu Yüksek Mahkemesince "kamuya açık şekilde suça veya şiddete teşvikten" suçlu bulunarak 3 bin 600 İsviçre frangına kadar para cezasına çarptırılmıştı.

        Temyiz davasına bakan Federal Yüksek Mahkemeye göre, Bern Kantonu Yüksek Mahkemesi, kamuoyunu suça teşvik suçunun yasal tanımını doğru şekilde uyguladı.

        Federal Yüksek Mahkeme kararında, bahse konu pankartın ifade ve toplanma özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunun açık bir şekilde "kamuya açık şekilde suça ve şiddete teşvik" anlamına geldiği vurgulandı.

        Kararda, pankarttaki "öldür" ifadesinin açık biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir öldürme çağrısı olduğu ve mecazi anlamda yorumlanamayacağı belirtildi.

        Mahkeme, söz konusu pankarttaki resim ve metin objektif olarak değerlendirildiğinde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı öldürmek için açık ve acil bir çağrı olarak anlaşılabileceğini belirterek, pankartın kışkırtıcı bir ifade veya sert eleştiri sınırını aştığına hükmetti.

        Bern Kantonu Yüksek Mahkemesi, İsviçre'de 8 yıl önce bir mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren ve "Erdoğan'ı öldürün" pankartını açanlara yönelik alt mahkemenin beraat kararını Mart 2024'te bozarak, sanıklara para cezası vermişti.

        - İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart

        25 Mart 2017'de düzenlenen mitingde İsviçre'deki sol gruplar yer almış, mitinge terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'ye ait paçavraları taşıyan terör örgütü yandaşları da katılmıştı.

        Siyah fon üzerine hazırlanan pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

