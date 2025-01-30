Teğmenler hakkındaki karar ne olacak?

Kılıçlı yemin eden teğmenlerin disiplin süreci devam ediyor. Soruşturma kapsamında sosyal medyaya görüntüleri yansıyan 5 teğmen ve 3 komutan “disiplinsizlik” suçlamasıyla Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

16 Ocak 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulları kılıçlı yemin eden teğmenler için toplandı. Kurulda teğmenlerin sözlü savunmaları alındı. Ayrıca salona fotoğraf ve video ile savunmaların desteklenmesi amacıyla gerekli cihazlar da yerleştirildi.

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EN KISA SÜREDE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Sözlü savunmaların alınması ile birlikte Yüksek Disiplin Kurulu’nun karar vermesinin ardından yasal mevzuata göre 10 iş günü içinde gerekçeli kararın hazırlanması gerekiyor. Ardından gerekçeli karar son aşamada Milli Savunma Bakanlığı’nın onayına sunulacak ve sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak. Yüksek Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararını bakanlık onayına sunması için belirtilen 10 iş günü ise 30 Ocak Perşembe günü tamamlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da söz konusu kararın bakanlık onayına sunulmasının ardından en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtiyor.

KARAR NE OLACAK?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na “disiplinsizlik” suçlamasıyla sevk edildiğinde personel hakkında verilebilecek iki karar seçeneği bulunuyor. Buna göre kılıçlı yemin eden teğmenler ya Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası ile karşı karşıya kalacak ya da Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılmamaları yönünde karar verilecek. Bu suçlama kapsamında başka bir karar ihtimali bulunmuyor.

Eğer teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılmamaları yönünde bir karar verilirse bu durumda kararın gerekçe bölümünde teğmenlerin kendi disiplin amirleri tarafından cezasının belirlenmesi bekleniyor. Yani Yüksek Disiplin Kurulu’nda teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılmamalarına karar verilirse hangi cezayı alacakları kendi disiplin amirleri tarafından belirlenecek. Eğer teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmelerine karar verilirse ordu ile ilişikleri kesilecek. Ayrıca TSK ile ilişiği kesilen teğmenler için idari yargı yolu da açık olacak.