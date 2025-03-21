Teddi Mellencamp beyin ameliyatı izleriyle ilk kez görüntülendi

Sunucu ve realite şov yıldızı Teddi Mellencamp, geçirdiği beyin ameliyatı sonrası, saçlarının arasından görünen derin ameliyat iziyle görüntülendi. 43 yaşındaki Mellencamp, beyninden birden fazla tümörün çıkarıldığı ciddi bir ameliyat geçirdikten sonra Los Angeles'ta objektiflere yansıdı.

Teddi Mellencamp, acil olarak alındığı beyin ameliyatından birkaç hafta sonra bir otomobilin yolcu koltuğundan inerken sağlığına kavuşmuş görünüyordu.

REKLAM advertisement1

Rock and roll müziğin efsanevi ismi John Mellencamp'ın kızı olan Teddi Mellencamp, eşofman takımı ve büyük güneş gözlüğüyle görüntülendiğinde, TV'de göründüğü sarı saçlı halinden çok uzaktı. Saçının kazınan yerini ve kendi doğal rengi olan koyu saçlarını gururla sergileyen ünlü isim, geçen hafta yaptığı sosyal medya paylaşımında; "Bazı günler peruk takmak istiyorsun, bazı günler istemiyorsun" şeklinde içini dökmüştü.

Üç çocuk annesi olan Teddi Mellencamp, doktorlar şubat ayı ortasında beyin tümörlerini tespit ettikten sonra hemen immünoterapi (bağışıklık tedavisi) ve radyasyon tedavisine başlamıştı.

Teddi Mellencamp, 2022'de de cilt kanseri tedavisi görmüştü.