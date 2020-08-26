Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sosyetik güzel Aslı Şen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaz tatilini Bodrum'daki evinde geçiren Şen, kısa bir süreliğine İstanbul'a geldiğini söyledi.

Kıyafeti ile uyumlu maske takan Şen, tarzı ile de dikkat çekti.

‘AŞIK VE MUTLU OLAN KADIN GÜZELDİR’