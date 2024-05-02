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Tüyler ürperten olay 30 Nisan günü sabah 06.00 sıralarında Sultanbeyli, Hasanpaşa Mahallesinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, temizlik işinde çalışan Hivda T., sabah evden çıktıktan sonra apartman içinde boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet T. ile karşılaştı.

BAĞRIŞMA VE BOĞUŞMA SESLERİNE KİMSE GİTMEDİ

İkili arasında sesli tartışma yaşanmaya başlandı. Bu tartışmanın ardından Mehmet T., eşinin boğazını sıkmaya başladı. Yaşanan bağrış ve boğuşma sesleri apartmanı inletti. Anne ve babasının boğuşma seslerini duyan çocuklar korkudan diyarı çıkamadı. Bu seslere rağmen apartmanda bulunan kimsede dışarı çıkmadı.

YAKALANDI Yaşanan korku sesleri üzerine çiftin evdeki çocukları dayılarını arayarak olayı bildirdi. Bir süre sonra polise de ihbar geldi. Olay yerine giden polis ekipleri, Hivda T.’nin boğularak öldürüldüğünü gördü. Yapılan çalışmalarda olay yerinden kaçan zanlı Mehmet T. kısa süre içinde yakalandı. TUTUKLANDI Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan soruşturmada iddialara göre, şüphelinin 10 yıldır şizofren hastası olduğu ve ilaçlarını almadığı belirtildi. 3 aydır evden ayrı yaşadığı belirlenen şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.