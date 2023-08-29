Tedavisi tamamlanan 53 leylek göç yoluna katıldı

"Göç sırasında yorgun düşen leyleklerimiz, farklı nedenlerle göçte yaralanan ya da göçten erken ayrılmış yavru leylekler için burası bir rehabilitasyon alanı. Rehabilitasyon süreci Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tamamlanan leylekleri bu alana alıyoruz. Kanat antrenmanları ve diğer süreçleri tamamlandıktan sonra leylekler buradan göç yoluna katılıyor. Hepsi bu kadar şanslı olamayabiliyor. Buradaki Düşkün Leylekler Evi'nde engelli kuşlar da var. Buradaki engelli leyleklerimizi, ömürlerinin sonuna kadar burada misafir etmeyi amaçlıyoruz."