Aklınıza gelir miydi? Bunu yapan sinüzit

Sinüslerin enfeksiyonu olarak tanımlanabilecek sinüzit, önemsenmeyen üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle oluşan ve tedavisi edilmesi gereken bir sağlık sorunu. Tedavi edilmemesi halinde kronik farenjit, kronik bronşit, gastrit, reflü, menenjit, beyin apsesi, beyin damarlarında tıkanıklık ve orbital selülit gibi sorunlara neden oluyor. Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Prof. Dr. Abdullah Özkaya, “periorbital ve orbital selülit” adı verilen sorunların nedeninin sıklıkla sinüzitin göze yayılması olduğunu söylüyor. Bu sorun daha nadir olarak göz kapağı iltihapları, göz yaralanmaları veya vücutta başka yerlerdeki iltihapların kan yoluyla göze ulaşması nedenleriyle de oluşabiliyor. Göz kapağı çevresindeki deri altı dokusunun sinüzit nedeniyle iltihaplanmasına “periorbital selülit” göz küresinin çevresindeki yumuşak dokuların iltihaplanmasına ise “orbital selülit” adı veriliyor. Tedavi edilmeyen sinüzitin körlüğe kadar götürebilen ‘orbital selülit’ hastalığına neden olduğu belirtiliyor.

GÖZLERİNİZİ HAREKET ETTİRMEK ACI VERİYORSA

Periorbital selülit, sadece yetişkinleri değil çocukları da etkileyebiliyor. Göz çevresinde kızarıklık ve şişlik, gözün yakınında kesik, çizik ya da böcek ısırığı, göz çevresinde hassasiyet ve gözün beyaz kısmının kızarması periorbital selülit belirtileri arasında bulunuyor. Periorbital selülit ateşe veya ağrıya neden olmuyor. Prof. Dr. Abdullah Özkaya, “Sizde veya çocuğunuzda ateş varsa, gözlerinizi hareket ettirmek acı veriyorsa bu orbital selülit işareti olabilir. Orbital selülit, periorbital selülitin daha ilerlemiş halidir. Bu durumda zaman kaybetmeden bir göz hekiminden tıbbi yardım almak gerekir” diyor.

ORBİTAL SELÜLİT BELİRTİLERİ

*Göz kapağında kızarıklık ve şişlik

*Gözde öne doğru itilme

*Göz hareketlerinin ağrılı ve kısıtlı olması

*Görme bozukluğu veya görme kaybı

*Gözde iltihaplı akıntı

*Ateş

*Halsizlik

*İştahsızlık

*Baş ağrısı

ANA NEDEN SİNÜZİT

Orbital selülitin ana nedeninin sinüzit olduğu belirtiliyor. Araştırmalara göre yüzde 86 - 98 oranları arasında orbital selüliti olan kişilerin sinüziti de bulunuyor. Bu sorun tedavi edilmezse enfeksiyon göz çukurunun çevresine yayılıyor. Orbital selülit, sinüzit dışında göz yaralanması, göz ameliyatı komplikasyonları, göze yabancı cisim kaçması ve astım nedeniyle de meydana gelebiliyor.

FARKLI TETKİKLERLE TEŞHİS EDİLEBİLİYOR

Orbital selülit teşhisi için ilk adımın gözün fizik muayenesi olduğu belirtiliyor. Göz hekiminin, hastanın göz çevresi ve gözünü iyice incelerken; kızarıklık, şişme, ağrı ve ateş gibi göz yuvası enfeksiyonunun fiziksel belirtilerini kontrol etmesi gerekiyor. Sonrasında enfeksiyonun kapsamını ve uygun tedavi sürecini belirlemeye yardımcı olacak farklı testler isteniyor. Tüm bunların yanında yapılan MR veya BT taraması, enfeksiyonun ne kadar yayıldığını, beyin ve sinir sistemini etkileyen bir durum olup olmadığını ortaya koyuyor.

HIZLA YAYILABİLİR

Orbital selülitin tedavisinin antibiyotik ya da cerrahi yollarla yapıldığı belirtiliyor. Hastalığın tedavisi için geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılıyor. Bu tedavi sırasında hastanın hastanede kalması gerekebiliyor. Bunun nedeninin orbital selülitin hızla yayılabilme özelliği olduğu belirtiliyor. Eğer orbital selülit, antibiyotiğe yanıt vermiyorsa, cerrahi tedavi uygulamak gerekebiliyor. Örneğin antibiyotik tedavisi sırasında görme bozukluğu yaşamak, göz yuvasında ya da beyinde apse gelişmesi, mantar ya da mikrobakteriyel enfeksiyon durumu cerrahi gerektiren sorunlar arasında bulunuyor. Bu noktada enfekte olan alandan ya da apseden drenaj yapılması gerekebiliyor.