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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 'Marya Umut' kod adlı Şengül B. (26) adlı terörist yaralı ele geçirildi.

MSB TEDAVİ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Şengül B.'nin Mehmetçik tarafından bulunduğu yerden sedyeyle taşınması ve yaralarına müdahale edildikten sonra çekilen görüntülerini 5 Ağustos'ta sosyal medya hesabından paylaştı.

SAĞ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 'Marya Umut' kod adlı Şengül B. isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti.

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"SIRTLARINA ALMAYI BİLE TEKLİF ETTİLER"

"Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor" denildi. Şengül B. videoda, Türk askerinin kendisini yaralı bulduğunu belirterek, "Gerçekten bulduklarında ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta beni bulundukları yerden çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı, ben çok etkilendim. Hiç bir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sabahtan beri buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp, pansuman ediyorlar, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Bunu söylemek istedim, bu böyle bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

"BİR HEDİYE OLARAK TEKRAR GELDİ"

Şengül B.'nin babası A.B., 2013'te çocuğunun ortadan kaybolduğunu ve daha sonra dağda olduğunu öğrendiklerini belirterek, "O günden bugüne kadar, ne ölüsünden ne de dirisinden bir haber alamadık. 5 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta kızımızın yaralı olarak ele geçirildiğini duyurdu. Kızım o kadar yılın ardından Allah tarafından bir hediye olarak tekrar geldi.

"İNŞALLAH HERKES EVLADINA KAVUŞUR"

Çocuğumun yaşadığını gördüm. Gerçekten anlatılmayacak şekilde oldu. Büyük bir sevgi gördük. Çok şükür ki kızımız yaşıyor. Allah'a şükürler olsun. Kızımı gördük. İnşallah en kısa zamanda kızımıza kavuşuruz. MSB'ye teşekkür ederim, televizyonda gösterdiler, oradan kızımı çıkarttılar. Serum taktılar ve tedavisine devam ettiler. Ben çok teşekkür ediyorum. O sevincimi de paylaşmak istiyorum. Devamını da bekliyorum. Bu sevinç bütün anne ve babalar için geçerlidir. Kimin çocuğu olursa olsun herkesin çocuğu aynıdır. Acı aynı acı, tatlı aynı tatlıdır. MSB'nin yaptığı açıklamaya ve büyüklerimize de teşekkür ederim. Ellerini uzattılar ve şefkati gösterdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve MSB'ye teşekkür ederim. İnşallah herkes evladına kavuşarak o mutluluğu yaşayacak" diye konuştu.