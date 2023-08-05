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        Haberler Gündem Güvenlik Çatışmada ele geçirilen kadın teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti! - Güncel haberler

        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!

        Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı ele geçirilen kadın terörist 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut'un yaralarına Mehmetçik müdahale etti. Bakanlığın paylaştığı videoda Türk askerinin kendisine gösterdiği şefkati anlatan terörist, "Beni sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı, ben çok etkilendim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:11
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        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı ele geçirilen 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut'un, Mehmetçik tarafından bulunduğu yerden sedye ile taşındığı anlar ve yaralarına müdahale edildikten sonra çekilen görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

        "ELLERİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTILAR"

        DHA'da yer alan habere göre Şengül Bulut videoda, Türk askerinin kendisini yaralı halde bulduğunu belirterek, "Gerçekten bulduklarında ilk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler, ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

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        "SIRTLARINA ALMAYI TEKLİF ETTİLER"

        Hatta beni bulundukları yerden çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı, ben çok etkilendim. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sabahtan beri buradaki bütün arkadaşlar tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp, pansuman ediyorlar, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Bunu söylemek istedim, bu böyle bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

        VİDEOYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

        Paylaşılan video ile ilgili yapılan açıklamada, "Irak´ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 'Marya Umut' kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti. Mehmetçiklerimiz tarafından yaraları tedavi edilen ve devletimizin şefkatini hisseden kadın terörist, kahraman askerlerimizin kendisine nasıl davrandığını anlatıyor" denildi.

        #pkk operasyon
        #Son dakika haberler
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