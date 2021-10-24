OYDER Başkanı Turgay Mersin, otomotiv pazarının araç bulunurluğuna göre oluştuğunu ifade ederek, ekim ayında toplam pazarın 65 bin civarında kapanmasını beklediklerini söyledi.
Türkiye otomotiv pazarında tedarik anlamında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirten Mersin, “Dolayısıyla stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Ondaki ÖTV matrahı ve dilimi daha düşük olduğu için, daha aşağı indiği için orada sıkışma var." ifadelerini kullandı.
Sıfır otomobillerdeki fiyat konusuna değinen Mersin, kurdan kaynaklı fiyat artışının yanı sıra ham madde maliyetlerinin artmasının ve lojistikteki fiyat artışlarının da araç fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.
'2. ELDE ARTIŞA YOL AÇIYOR'
İkinci el otomobil piyasasının da sıfır araç fiyatlarına göre şekillendiğini belirten Mersin, şunları kaydetti:
"Sıfır otomobildeki fiyat artışı maalesef 2. elde fiyat artışlarına neden oluyor. Aynı zamanda birinci eldeki bulunurluk sıkıntısından dolayı da 2. ele talep artıyor. Talep artışı da fiyatları tetikliyor doğal olarak. 2-3 ay önceye kadar ikinci elde stoklar şişmişti ancak son 3 aydır çip krizinden dolayı talep artık mecburen o tarafa doğru gitti. Şu anda ikinci elde de çok olmasa bile önümüzdeki günlerde bulunurluk sıkıntısı yaşanacaktır muhtemelen."
Turgay Mersin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararına ilişkin ise, "Finans kuruluşları, bu indirimi tabelaya yansıtırsa bunun otomotiv sektörünü olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Bazen Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi bir şey ifade etmiyor. Bankalar faizi düşürmüyor. Eğer faiz düşüşünü yansıtırlarsa bunun otomotiv sektörü ve diğer sektörlere de olumlu olarak yansıyacağına OYDER olarak inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Otomotiv sektöründe küresel anlamda çip sorununun devam ettiğini aktaran Mersin, bunun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki üreticileri de etkilediğini, yerli markaların yüzde 90'ında çipten dolayı üretimlerinde eksiklik olduğunu söyledi.
Mersin, çip sorununun salgının seyrinde bir değişiklik olmaması, dünya genelinde tekrar kapanma yaşanmaması halinde 2022'nin ikinci yarısından sonra çözülmesini beklediklerini kaydetti.
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