TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon Damir Dzumhur

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QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübünün (TED) ev sahipliğinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen turnuvada, Dzumhur, rakibi Hamad Medjedovic'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Dzumhur, QNB Finansbank'ın isim ve Hilton İstanbul Maslak'ın resmi konaklama sponsorluğunda 1-8 Eylül'de gerçekleştirilen turnuvanın finalinde şampiyonluk ödülünü QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un elinden aldı.

MANSOUR BAHRAMI VE YOUNES EL AYNAOUI'DEN GÖSTERİ MAÇI

Turnuva finali öncesinde, dünyaca ünlü eski tenisçiler Mansour Bahrami ve Younes El Aynaoui ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve ITF Tenis Masters Kategori Dünya 8 No’su Nejat Müldür'ün katılımıyla bir gösteri maçı düzenlendi.

REKLAM Çift erkekler finalinde ise Yankı Erel-Aleksandre Bakshi ikilisi, August Holmgren-Johannes Ingildsen çiftini 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Erel, turnuvanın 76 yıllık tarihinde şampiyon olan ilk Türk sporcu ünvanını kazandı. Açıklamada, ödül töreninde yaptığı konuşmasına yer verilen QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open'ın, genç yeteneklerin keşfedilmesinde, gelişmesinde ve dünya çapında tanınırlık kazanmalarında önemli bir basamak olduğunu belirtti. Aras, QNB Finansbank'ın organizasyonun bir parçası olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bugün bir kez daha İstanbul Challenger TED Open Tenis Turnuvası'nın finaline şahitlik etmek için bir aradayız. Bu turnuva, yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde, ülkemizin tenis sporuna sağladığı önemli katkılarla dikkat çekiyor. Her yıl burada korta çıkan sporcular, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası arenada da adını duyurmak için büyük bir fırsat yakalıyor. Genç sporcuların bu kortlarda edindiği deneyimler, sadece spor kariyerlerinde değil, hayatın her alanında onlara rehberlik edecektir. Yankı Erel'in turnuvanın 76 yıllık tarihinde şampiyon olan ilk Türk sporcu olmasından dolayı mutluluk duyuyorum."