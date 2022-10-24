Tecavüz oyununu polis bozdu!

İstanbul'da olay, geçtiğimiz 17 Eylül cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırp model Sladana Milojev (24) İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul’a geldi. Genç model akşam saatlerinde sevgilisi D.E. (35) ile buluşarak birlikte eğlence mekanına gitti.
GENÇ MODELİ KALDIĞI OTELE GÖTÜRDÜ
İHA'da yer alan habere göre göre burada eğlenen çift ardından başka bir eğlence mekanına giderek eğlenmeyi sürdürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının alkol nedeniyle sarhoş olması üzerine D.E., genç modeli kaldığı otele götürdü.
BİN DOLAR İSTEDİ İDDİASI
Burada ikili, iddiaya göre genç modelin de rızasıyla ilişkiye girdi. İlişkinin ardından D.E. otelden ayrılmak isteyince genç model, iddiaya göre kendisinden bin dolar istedi. Adamın reddedip otelden ayrılması üzerine genç model, sabah saatlerinde tecavüze uğradığını ve 5 bin avro ile 2 bin lira parsının olmadığını iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu.
OTELİN GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Şikayetin üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda çiftin samimi bir şekilde otele giriş yaptığı ve zorlama olmadan odaya girdikleri tespit edildi.
"1.5 YILLIK ARKADAŞIZ" DEDİ
Emniyette ifadesi alınan kadın D.E. ile bir buçuk yıldır arkadaş olduğunu, olay günü gece saatlerinde buluştuklarını, bir gece kulübünde alkol aldıklarını, saat 02.50'ye kadar kendinde olduğunu ondan sonrasını hatırlamadığını, ertesi gün 11.00 sıralarında kendine geldiğinde kalmış olduğu oteldeki odada tek başına olduğunu, cüzdanında bulunan 5 bin avro ve 2 bin lira parasının olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine D.E.’yi aradığını otele kendisini kimin getirdiğini sorduğunda adamın ‘ben getirdim’ dediğini, D.E.’nin kendisine tecavüz ettiğini ve paralarını çaldığını düşündüğünü söyledi.
ŞÜPHELİNİN EMNİYETTE İFADESİ ALINDI
İfadenin ardından D.E. devam eden çalışmalarda gözaltına alınarak emniyette ifadesi alındı. Adam ifadesinde, Sladana Milojev’in eski sevgilisi olduğunu, kendisine zaman zaman kendi rızası ile para verdiğini ancak herhangi bir ödeme almadığını söylediği öğrenildi. Olay günü saat 23.20 sıralarında bir barda buluştuklarını, ardından başka bir mekana gittiklerini, saat 03.30 sıralarında ise Sladana Milojev’in konakladığı otele giderek kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini belirtti.
POLİS İFTİRA ATTIĞINI TESPİT ETTİ
İlişkinin ardından kendisinin otelden ayrılmak istediği zaman ise kadının kendisinden bin dolar talep ettiğini, kendisinin bu parayı vermeyi kabul etmediğini ve kendisini bu konu hakkında iki kere aradığını ancak şahsa para vermediğini söylediği bilgisine ulaşıldı.
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Adamın iddiaları kabul etmemesi üzerine polisin devam eden çalışmalarında, adamın ifadesinin doğru olduğu kadının ise iftira attığı tespit edildi. Bunun üzerine olayla ilgili gözaltına tutulan D.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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